Поставить на ВЭД: экономическая активность превысила уровень до спецоперации

Экономическая активность в России превысила уровень, которого она достигла до начала спецоперации. Индекс базовых видов экономической деятельности в январе оказался на 2% больше, чем двумя годами ранее, подсчитали эксперты ВШЭ.
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