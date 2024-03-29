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И.о. декана Лялина: свекла может улучшить работу сердечно-сосудистой системы

И.о. декана Лялина: свекла может улучшить работу сердечно-сосудистой системы

Свекла помогает снизить давление, улучшить кровообращение и работу сердечно-сосудистой системы, способствует защите клеток сердца от свободных радикалов, а также повышению уровня "хорошего" холестерина и понижению "плохого".

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