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В Краснодаре травмпункты и скорая помощь будут работать без выходных

В Краснодаре травмпункты и скорая помощь будут работать без выходных

В Краснодаре травмпункты и скорая помощь будут работать без выходныхКруглосуточно и без выходных принимать пациентов будут все стационары Краснодара, работа службы скорой помощи также не изменится во время праздников.

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