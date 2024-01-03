Токаев: ни одну проблему в мире нельзя решить без России

Президентские выборы в России будут иметь большое международное значение, поскольку ни одна мировая проблема сейчас не может решаться без участия Москвы, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан»).
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