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О чем мечтает каждая третья женщина?

О чем мечтает каждая третья женщина?

«Когда мою маму спрашивали, о чём она мечтает сильнее всего, она отвечала: «Поспать!» Я была ребёнком и искренне не понимала, как это можно спать, когда вокруг столько всего интересного! Я тогда и не предполагала, что возможность вволю поспать детством и закончится.

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