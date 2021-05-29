В чем заключается секрет скорости "Черного дрозда"

«Черный дрозд» является одним из самых известных разведывательных самолетов в истории человечества не только благодаря причудливой форме фюзеляжа, но также благодаря невероятной скорости, которую способна набирать данная машина во время полетов.
«Черный дрозд» является одним из самых известных разведывательных самолетов в истории человечества не только благодаря причудливой форме фюзеляжа, но также благодаря невероятной скорости, которую способна набирать данная машина во время полетов.
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