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В чем заключается секрет скорости "Черного дрозда"

В чем заключается секрет скорости "Черного дрозда"

«Черный дрозд» является одним из самых известных разведывательных самолетов в истории человечества не только благодаря причудливой форме фюзеляжа, но также благодаря невероятной скорости, которую способна набирать данная машина во время полетов.

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