О России с душой и смыслом: как поучаствовать в программе «Лига экскурсоводов»

В России стартовала программа «Лига экскурсоводов». Присоединиться к ней могут экскурсоводы, гиды-переводчики, инструкторы пеших походов, авторы цифрового контента из разных регионов РФ, в том числе из Крыма.
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