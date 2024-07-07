Производство косметики: импортозамещение консервантов

Компания «Аравия» (Московская область), производитель профессиональной косметики для депиляции, средств для ухода за кожей тела и лица, а также за волосами, построила в городском округе Протвино первую очередь нового завода площадью 9000 кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии