Организация «Автодороги Забайкалья» прекратила свою работу

Предприятие «Автомобильные дороги Забайкалья» прекратило свою работу и в настоящее время проходит процедуру банкротства, сообщила 17 апреля на пленарном заседании Общественной палаты руководитель Службы единого заказчика Елена Рыжкова.
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