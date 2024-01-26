О любителях покойного СССР и их ненависти...

Ирина52 Можно подумать, что в РИ было меньше бюрократии или ее меньше сейчас, чем в СССР! Ошибаетесь, господин нехороший. ...Но при той системе во дворах было место для детей, на такси можно было всегда успеть нА поезд или самолет, да и скорая приезжала быстро, так как ПРОБОК НЕ БЫЛО. Так что ТО что лично для вас ПЛЮС - избыток машин на улицах, с точки зрения социума однозначно МИНУС. Советская система была рациональной и разумной. И опасность физического уничтожения коренного населения мигрантами ОДНОЗНАЧНО ИСКЛЮЧАЛА. Так как жители республик,во-первых, имели работу дома,а во-вторых, умели себя вести и знали, что огребут пол полной,если будут вести себя в РСФСР так, как ведут себя сегодня в РФ.

brigadier21 Snytsarienko Вообще, правительство Российской Федерации, вынуждено было за счёт народа рефинансировать аж 17 (СЕМНАДЦАТЬ) банков, чей менеджмент банально проворовался и банки не смогли выполнять свои обязательства перед бизнес партнёрами. Кабмин Фрадкова этим занимался, самый яркий пример - ПСБ, где баблосики в составе 1,75 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ - благополучно слились в неизвестном направлении. Так-что воруют в капитализме не меньше (если не больше) чем в СССР. Достижение бюрократии это мощнейший энергетический комплекс, как результат - дешёвая энергия, напомнить вам сколько стоит киловатт в час и как быстро растут цены на энергоносители ныне? Достижение бюрократии это космос, это мощнейшая материаловедческая и конструкционная база. Согласен - мало кто задумывался об удобстве и комфорте в автомобилях, однако - от Нивы до УРАЛа - машины прекрасно работают в сельской местности, в этом с ними может поспорить разве только Тайота Сурф и старый Паджеро. Так-что говорить о никаком качестве тоже не стоит, вполне удачные модели тоже были. У моего деда была люксовая Волга, так в ней салон и в начале 2000х (когда её продали) смотрелся очень даже достойно. Просто мы как всегда - мечемся из одной крайности в другую, хватая на свои жопы гогловняков и героически их сбрасывая на окружающих. Потому надо разделять - стратегические отрасли в плановую экономику, а маркетинговые отрасли - в рыночную. Одна страна - две системы.