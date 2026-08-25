Что делает военный самолёт США в Москве: версия депутата Колесника

Военно‑транспортный самолёт ВВС США приземлился в московском аэропорту Внуково. Депутат Госдумы Андрей Колесник считает это событие неплохим знаком и допускает, что борт мог прибыть для предварительных переговоров.
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