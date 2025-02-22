Восхождение DeepSeek: почему китайская нейросеть превзошла ChatGPT в мире ИИ Юлия ЧелкановаВ 2025 году на рынке искусственного интеллекта произошла значительная перемена с появлением новой нейросети под названием DeepSeek.
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