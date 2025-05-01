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БРИКС поможет Африке избавиться от западного ярма

БРИКС поможет Африке избавиться от западного ярма

Лишь в тесном сотрудничестве с БРИКС страны Африки смогут сбросить с себя кандалы неоколониализма. Об этом, в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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