Продажа билетов на спортивные события как залог по облигациям

По данным Academy Securities Inc., продажи билетов на спортивные мероприятия могут стать залогом для нового типа ценных бумаг, что особенно актуально на фоне активного вхождения частных инвестиционных компаний в акции профессиональных команд.
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