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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «Алании» едва не подрались с фанатами после 1:1 с «Калугой». Кобесов попросил одного болельщика ударить другого, начальник команды крикнул: «Ты, залупа, я тебя #####!»

Игроки и сотрудники « Алании » вступили в конфликт с болельщиками после ничьей с « Калугой » (1:1) в матче LEON-Второй лиги А.

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