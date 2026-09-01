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Царьград

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Прокуратура Свердловской области сообщает о смерти девятиклассника

Прокуратура Свердловской области сообщает о смерти девятиклассника

В Карпинске 1 сентября трагически погиб девятиклассник. Предположительно, он надышался газовыми парами на территории гаражного массива.

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