Власти Молдавии могут запретить оппозиционной партии «Шор» делать заявления в парламенте

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) попытается запретить оппозиционной партии «Шор» делать заявления в парламенте республики, потому что они «дезинформируют население», заявил председатель законодательного органа Игорь Гроссу.
Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) попытается запретить оппозиционной партии «Шор» делать заявления в парламенте республики, потому что они «дезинформируют население», заявил председатель законодательного органа Игорь Гроссу.
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