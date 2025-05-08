В МИД Венесуэлы рассказали о строительстве памятника к 80-летию Победы в ВОВ

www.globallookpress.com/Uwe Kraft/imageBROKER.com Глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто рассказал РЕН ТВ о причинах строительства монумента в честь 80-летия Победы Красной армии в Великой Отечественной войне (ВОВ).
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