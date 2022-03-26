Президент «Партизана»: «Андреа Тринкьери забрал самого важного игрока нашей команды в «Баварию», когда мы боролись за собственное выживание»

Президент «Партизана» Остоя Михайлович раскритиковал действия бывшего главного тренера команды Андреа Тринкьери, который сейчас возглавляет «Баварию».
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