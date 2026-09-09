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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дин Хейсен: «У Мбаппе очень хорошие шансы на выигрыш «Золотого мяча». Мы все знаем, какими качествами он обладает. Особенный футболист»

Защитник « Реала » Дин Хейсен после матча Лиги чемпионов против «Интера» (2:1) ответил на вопрос о том, является ли его партнер по команде Килиан Мбаппе фаворитом на получение «Золотого мяча».

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