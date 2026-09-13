Экс-футболисту «Зенита» сломали 7 ребер: кошмарная карьера игрока, который даже хотел свести счеты с жизнью

Очередная страшная травма Мамманы.Карьера экс-защитника «Зенита» и «Сочи» Эмануэля Мамманы и раньше была наполнена тяжелыми травмами (в России он дважды рвал кресты), но очередное повреждение 30-летнего аргентинца получилось особенно страшным.