SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

Экс-футболисту «Зенита» сломали 7 ребер: кошмарная карьера игрока, который даже хотел свести счеты с жизнью

Экс-футболисту «Зенита» сломали 7 ребер: кошмарная карьера игрока, который даже хотел свести счеты с жизнью

Очередная страшная травма Мамманы.Карьера экс-защитника «Зенита» и «Сочи» Эмануэля Мамманы и раньше была наполнена тяжелыми травмами (в России он дважды рвал кресты), но очередное повреждение 30-летнего аргентинца получилось особенно страшным.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым