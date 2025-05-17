ЭКСМО и книжная гомосятина

Директор по дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме.
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