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ЭКСМО и книжная гомосятина

ЭКСМО и книжная гомосятина

Директор по дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме.

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