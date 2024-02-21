Ученые, возможно, раскрыли эволюционный «процесс старения» видов

Новое исследование, проведенное в Университете Канзаса, может разрешить загадку «процесса старения» у видов, или того, как меняется риск исчезновения вида после того, как этот вид появляется в природе, сообщает «phys.
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