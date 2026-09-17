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Царьград

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Посол РФ обсудил с главой Сюника участие капитала из России

Посол РФ обсудил с главой Сюника участие капитала из России

Вопросы совместной работы в Сюникской области стали темой переговоров, которые провели российский посол в Армении Сергей Копыркин и руководитель региона Роберт Гукасян.

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