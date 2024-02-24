«Приятно видеть, как ребята бьются, и быть к этому сопричастным». Заур Батаев — о Фестивале единоборств в Калининграде

Старший тренер сборной России по вольной борьбе Заур Батаев поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от проходящего в Калининграде Всероссийского юношеского фестиваля единоборств на призы основателя компании «АВТОТОР» Владимира Щербакова.
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