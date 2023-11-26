СК займется делом свердловчанина, которому два года не могут сдать квартиру

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело к руководству ЖСК «Березовая роща 4» в Полевском (Свердловская область), которое два года назад должно было сдать многоквартирный дом.
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