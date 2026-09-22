США В ИРАНЕ ПРИМЕНИЛИ "НЕПОЛЁТ НА ЛУНУ". ЗА НЕПОЛЁТ НА ЛУНУ США МОГЛИ ОТКЛЮЧИТЬ. Новый полëт их не повысил.

МНОГО ЛЕТ США ПОКАЗАТЕЛЬНО "НЕ ЛЕТАЛИ НА ЛУНУ", но оказалось, что идентично показательно их астронавты раньше летали на Луну (по утверждениям «Российской газеты»).
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