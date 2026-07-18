Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Режим тревоги в Ленобласти и инцидент в Финском заливе

Режим тревоги в Ленобласти и инцидент в Финском заливе

За время атаки режим беспилотной опасности в регионе объявлялся дважды — в 4:28 и 6:43 утра. Аэропорт Пулково в этот период работал по согласованию с соответствующими органами, что привело к задержкам рейсов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии