Режим тревоги в Ленобласти и инцидент в Финском заливе

За время атаки режим беспилотной опасности в регионе объявлялся дважды — в 4:28 и 6:43 утра. Аэропорт Пулково в этот период работал по согласованию с соответствующими органами, что привело к задержкам рейсов.
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