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Царьград

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Польша подняла истребители на готовность из-за ударов России по Украине

Польша подняла истребители на готовность из-за ударов России по Украине

Польские власти задействовали авиасилы и ПВО после ударов России по Западной Украине. Оперативное командование Вооруженных сил Польши привело системы в готовность, при этом нарушений воздушного пространства не зафиксировано.

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