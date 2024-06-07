Невьянские полицейские совместно с почтальонами вышли в рейд и рассказали пенсионерам о мерах по профилактике мошенничества

5 июня в рамках совместного рейда участковые уполномоченные полиции Невьянска и почтальоны пообщались с пожилыми гражданами проинформировали их о самых распространенных способах обмана, как распознать злоумышленников, какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами.