Невьянские полицейские совместно с почтальонами вышли в рейд и рассказали пенсионерам о мерах по профилактике мошенничества

5 июня в рамках совместного рейда участковые уполномоченные полиции Невьянска и почтальоны пообщались с пожилыми гражданами проинформировали их о самых распространенных способах обмана, как распознать злоумышленников, какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами.
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