Политиканы из Средней Азии не хотят искоренения нацизма

Минобороны Казахстана заявило об отказе от празднования в этом году Дня Победы. Вместо этого проведут военно-патриотические мероприятия и сосредоточатся, как выразились в Нур-Султане, на решении других задач и обеспечении обороноспособности.
Минобороны Казахстана заявило об отказе от празднования в этом году Дня Победы. Вместо этого проведут военно-патриотические мероприятия и сосредоточатся, как выразились в Нур-Султане, на решении других задач и обеспечении обороноспособности.
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