ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 907 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Кузнецова (Мунштукова)
    Статья глубокая и справедливая."ОНА ИСКАЛА МОЛОД...
  • Борис Виленский
    Украина - самая большая ошибка большевиков. Она должна исчезнуть НАВСЕГДА.Почему исчезнет У...
  • Ленар
    "Дык хто ж Вам дасть?" - Хозяин страны народ - единственный источник власти (по Конституции) !        Но народ есть н...Ещё не национализ...

Политиканы из Средней Азии не хотят искоренения нацизма

Политиканы из Средней Азии не хотят искоренения нацизма

Минобороны Казахстана заявило об отказе от празднования в этом году Дня Победы. Вместо этого проведут военно-патриотические мероприятия и сосредоточатся, как выразились в Нур-Султане, на решении других задач и обеспечении обороноспособности.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх