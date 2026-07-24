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«У нас узурпация, цензура»: украинский дипломат-русофоб неожиданно заговорил «московскими нарративами»

«У нас узурпация, цензура»: украинский дипломат-русофоб неожиданно заговорил «московскими нарративами»

Борьба за кресло министра обороны Украины связана с доступом к колоссальным финансовым потокам. Об этом в эфире видеоблога «Говорит великий Львов» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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