«У нас узурпация, цензура»: украинский дипломат-русофоб неожиданно заговорил «московскими нарративами»

Борьба за кресло министра обороны Украины связана с доступом к колоссальным финансовым потокам. Об этом в эфире видеоблога «Говорит великий Львов» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».