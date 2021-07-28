Курганская оппозиция отказалась от соглашения с конкурентами

В Кургане представители от КПРФ и ЛДПР не подписали соглашение «За честные выборы» Первый секретарь курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов отказался подписывать соглашение «За честные выборы», инициированное региональной общественной палатой.
В Кургане представители от КПРФ и ЛДПР не подписали соглашение «За честные выборы» Первый секретарь курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов отказался подписывать соглашение «За честные выборы», инициированное региональной общественной палатой.
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