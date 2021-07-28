Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    А из России как тащили, так и тащат. И дырка в заборе только расширяется.Гордон назвал гла...
  • Сергей Иовенко
    Ну надо же, только что в предыдущих новостях написал что готовят сокральную жертву для батьки что бы свалить все грех...В Киеве нашли мер...
  • Надежда Никитина
    Кто бы сомневался, что такой "правильный" будет вердикт.В Краснодаре объя...

Курганская оппозиция отказалась от соглашения с конкурентами

Курганская оппозиция отказалась от соглашения с конкурентами

В Кургане представители от КПРФ и ЛДПР не подписали соглашение «За честные выборы» Первый секретарь курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов отказался подписывать соглашение «За честные выборы», инициированное региональной общественной палатой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх