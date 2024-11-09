Политик Малинен спросил Байдена и Обаму об аномалиях с голосами на выборах США

Финский политик Туомас Малинен в социальной сети X спросил у представителей Демократической партии Соединенных Штатов, что происходит с числом голосов, которые были отданы гражданами за их кандидата, из года в год.
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