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ВЕСТИ КРЫМ

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Симферополец отправится в колонию за поджог автомобиля

Симферополец отправится в колонию за поджог автомобиля

Ранее судимый за угон и умышленное повреждение чужого имущества местный житель в мае 2025 года в состоянии алкогольного опьянения увидел во дворе многоквартирного дома припаркованную машину и решил её поджечь, сообщили в прокуратуре Крыма.

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