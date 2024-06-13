Политолог Перла: выход из ОДКБ навредит самой Армении

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также об отказе посещать Белоруссию, пока ее президентом является Александр Лукашенко.
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