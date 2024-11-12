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Царьград

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В свердловской школе подросток с разбега ударил ровесницу ногой

В свердловской школе подросток с разбега ударил ровесницу ногой

К расследованию инцидента подключился Следственный комитетКрайне неприятный инцидент произошёл днём 11 ноября в средней школе города Нижние Серги Свердловской области.

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