В Орехово-Зуево полицейские присоединились к акции «Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о. провели мероприятие для учащихся старших классов общеобразовательных школ округа, направленое на популяризацию профессии сотрудника органов внутренних дел, повышение доверия к правоохранительным органам.