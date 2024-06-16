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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Климент Колесников: «Супервысокой конкуренции на Играх БРИКС не может быть ввиду известных обстоятельств, но в будущем все реально»

Соревнования проходят в Казани с 12 по 23 июня. «Самое главное – начать. Если будет положено хорошее, интересное начало в плане организации всего турнира, в дальнейшем Игры БРИКС могут стать ежегодным мероприятием.

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