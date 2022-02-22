Чемпионат России в залах. Шкуренев и Васейкина победили в многоборье

Легкоатлеты Илья Шкуренев и Виктория Васейкина одержали победы в многоборье на чемпионате России в помещениях в Санкт-Петербурге.

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