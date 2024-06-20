Новое обвинение предъявлено руководителям ОПГ «Трифоновские» во Владивостоке

В Приморья в отношении Александра Ясина, Игоря Ковальчука и Сергея Матвеева, подозреваемых в руководстве и участии в ОПГ, возбуждено новое дело, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.