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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Динара Смольская: «Я тренировалась с мужского командой по серьезному мужскому плану. Может, не до конца успела восстановиться»

Белорусская биатлонистка заняла 8-е место, отстреляв чисто. Накануне она стала 37-й в спринте. «Спасибо большое Насте Халили.

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