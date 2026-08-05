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Власти вместе с нефтяниками увеличат поставки на независимые АЗС

Власти вместе с нефтяниками увеличат поставки на независимые АЗС

Вице-премьер рассказал о ситуации с топливом на независимых заправках Правительство России и нефтяные компании достигли соглашения о поэтапном увеличении объемов топлива для независимых автозаправочных станций (АЗС).

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