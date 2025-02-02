МИД РФ призвал международные организации осудить удар ВСУ по интернату в Судже

Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирного населения и гражданских объектов Курской области и других российских регионов демонстрируют варварскую сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 февраля.
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