Фёдоров дал понять Зеленскому, что у того ещё есть время вернуть всё назад

Экс-министр обороны Украины Федоров дает понять, что не намерен отступать от своего требования вернуть его обратно в кресло главы Минобороны, предупреждая, что мирные протесты могут перерасти в что-то более серьезное.
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