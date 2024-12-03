Пасынки флота Микадо

Среди ведущих морских держав Япония развитию торпедных катеров уделяла внимания меньше всего. В планах адмиралов Микадо были операции на океанских просторах, для которых москитный флот был без надобности.
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