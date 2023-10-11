ОСН: методы лечения социофобии может определить только психотерапевт

Поставить диагноз "социальная фобия" может только врач-психотерапевт. Однако перед походом к специалисту можно самостоятельно определить уровень социальной тревожности, чтобы понять, есть ли повод обращаться за помощью.
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