В ЕС осудили миграционную политику премьера Польши

Члены Европейского парламента (ЕП) от Франции Фабрис Леджери и Жан-Поль Гарро жестко осудили миграционную политику премьер-министра Польши Дональда Туска и его намерения препятствовать въезду мусульман в Евросоюз (ЕС).
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