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Рогов назвал реакцию МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации "жестью"

Рогов назвал реакцию МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации "жестью"

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал "жестью" реакцию Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на удар ВСУ по посту контроля радиации Запорожской АЭС.

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