Бывший муж Жизель Бундхен отреагировал на то, что она родила ребенка от любовника

Модель стала мамой в третий раз. Жизель Бундхен с отцом своего ребенка - Хоакимом Валенте LEGION-MEDIA47-летний Том Брэди, экс-супруг Жизель Бундхен, поздравил бывшую жену с рождением ее третьего ребенка, отцом которого стал бойфренд модели Хоаким Валенте.
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