Бывший муж Жизель Бундхен отреагировал на то, что она родила ребенка от любовника

Модель стала мамой в третий раз. Жизель Бундхен с отцом своего ребенка - Хоакимом Валенте LEGION-MEDIA47-летний Том Брэди, экс-супруг Жизель Бундхен, поздравил бывшую жену с рождением ее третьего ребенка, отцом которого стал бойфренд модели Хоаким Валенте.